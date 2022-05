Covid, crollano i casi in Sicilia: 980 i contagi e 10 morti, in calo anche i ricoveri

Crollano i casi di Covid in Sicilia, per la prima volta sotto i mille (in una giornata che non sia lunedì, storicamente quella con meno tamponi), dopo tanto tempo: 980 i contagi (ieri erano stati 2767), con 10 morti. In discesa anche i ricoveri, -11.

Sono stati 8.639 i tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività scende al 11,3%, ieri era al 12,6%. La Sicilia è al dodicesimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 97.986 con un decremento di 3.016 casi. I guariti sono 4.161 mentre le vittime sono 10 portano il totale dei decessi a 10.737.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 717, 11 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 10 due in meno rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 210 casi, Catania 157, Messina 121, Siracusa 107, Trapani 184, Ragusa 73, Caltanissetta 121, Agrigento 83, Enna 99.

Sono invece 39.317 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 42.249 di ieri e soprattutto i 48.255 contagi di giovedì scorso, una riduzione del 20% su base settimanale.

I tamponi processati sono 268.654 (ieri 294.611) con il tasso di positività che sale lievemente dal 14,3% al 14,6%.

I decessi sono 130 (ieri 115). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 164.976.

Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 4 in meno (ieri -20), con 33 ingressi giornalieri, e sono 334 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 254 in meno (ieri -167), 8.158 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata