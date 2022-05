Covid, scendono ancora contagi e ricoveri in Sicilia: 2767 i casi, cinque le vittime

Sono 2767 i nuovi contagi Covid in Sicilia, in discesa rispetto a ieri, così come le vittime (cinque). Certamente una buona notizia che indica, ancora una volta, come l'epidemia di coronavirus, nonostante le restrizioni ormai ridotte all'osso, stia lentamente ritirandosi. In calo anche i ricoverati (-12, 728 in totale).

Sono 42.249 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 56.015 di ieri e soprattutto i 47.039 contagi di mercoledì scorso, una riduzione del 10% su base settimanale.

I tamponi processati sono 294.611 (ieri 371.221) con il tasso di positività che scende dal 15,1% al 14,3%. I decessi sono 115 (ieri 158). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 164.846. In calo i ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono, infatti, 20 in meno (ieri -5), 338 in tutto con 33 ingressi giornalieri, e quelli nei reparti ordinari sono 167 in meno (ieri -156) per complessivi a 8.412. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

