Covid in Sicilia, scendono i contagi e anche i tamponi: 1.227 i casi, otto i morti

Come ogni lunedì dall'inizio della pandemia, scendono i casi di Covid, in Sicilia e non solo. Il Ministero della Salute ha riferito di 1227 contagiati e 8 morti, questo per i pochi tamponi effettuati ieri. Un "classico", dunque. Quello che è certo, però, è che l'epidemia si sta ritirando, anche se in maniera lenta, anche per via del quasi liberi tutti che c'è stato tra aprile e maggio.

In aumento invece i ricoveri, ma anche questo è un dato di ogni lunedì, quando le dimissioni (e i guariti) sono minori rispetto agli altri giorni. Quattro pazienti in meno, comunque, in terapia intensiva, da 40 a 36.

In Italia sono 17.155 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.804. Le vittime sono invece 84, rispetto a ieri 12 in meno.

In aggiornamento

© Riproduzione riservata