Ancora maltempo sulla Sicilia con pioggia diffusa sino a sera

Ultimi scampoli di maltempo al Sud e in Sicilia. Presenti molte nubi compatte sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali sparsi sul settore peninsulare e diffusi sull'Isola in generale attenuazione serale. In serata ancora addensamenti compatti sulla Sicilia e bel tempo sul settore peninsulare. Temperature minime stazionarie, massime in diminuzione sulla Sicilia ed in aumento sul restante settore peninsulare. Venti deboli variabili, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali della giornata. Poco mosso l’Adriatico, da poco mossi a mossi Tirreno e Jonio, mosso lo stretto di Sicilia.

