Covid, scendono ancora i contagi e i ricoveri in Sicilia: 2771 contagi, 14 i morti

Scendono ancora i casi di Covid 19 in Sicilia, oggi sotto i 3000, anche se cala anche il numero dei tamponi, e dunque il tasso di positività sale, anche se non di molto, dal 14,7% al 15,6%

Sono infatti 2.771 i contagi registrati a fronte di 17.709 tamponi processati. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 112.760 con un decremento di 24 casi. I guariti sono 3.054 mentre le vittime sono 14 portano il totale dei decessi a 10.688. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 761, 24 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono 38, due in meno rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 711 casi, Catania 599, Messina 312, Siracusa 303, Trapani 332, Ragusa 234, Caltanissetta 199, Agrigento 290, Enna 64.

In Italia sono 40.522 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 43.947. Le vittime sono invece 113, rispetto a ieri 12 in meno.

Sono 305.563 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 302.406.

Il tasso di positività è al 13,2%, in calo rispetto al 14,5% di ieri. Sono 355 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.815, ovvero 349 in meno rispetto a ieri.

