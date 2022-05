Maltempo in Sicilia: chiude per il fango la statale a Scillato. E domani allerta arancione

Continua il maltempo in Sicilia, con la giornata di oggi caratterizzata dalla pioggia e da un'allerta gialla fino alle 24 di sabato. E domani potrebbe anche essere peggio, visto che è prevista, al sud dell'Isola (nel Siracusano e Ragusano), un'allerta arancione, con pioggia e vento forti.

La protezione civile informa che un minimo depressionario centrato sulla Sicilia, nella giornata di domani, continuerà a determinare condizioni di tempo perturbato sulle regioni meridionali italiane, con fenomeni a carattere sparso in prevalenza temporaleschi. La situazione dovrebbe migliorare lunedì, e da martedì dovrebbe arrivare il caldo.

Oggi sono stati segnalati molti disagi, soprattutto per quanto riguarda la viabilità nel Palermitano. La strada statale 643 "Di Polizzi" è stata chiusa in territorio comunale di Scillato, per la presenza di fango e detriti sul piano viabile nel tratto compreso tra il km 19 e il km 22,300, all’innesto con lo svincolo autostradale di Scillato sulla Palermo-Catania.

Le operazioni di rimozione dei detriti saranno eseguite al termine delle condizioni meteo avverse, dunque presumibilmente a partire da domani sera o lunedì, e si prevede quindi la riapertura al traffico della statale nel corso della prossima settimana.

Sono continuati, nella serata di ieri e nella notte di oggi, con degli acquazzoni che ha provocato allagamenti e disagi al traffico. Diverse le chiamate i vigili del fuoco per alcune auto rimaste bloccate per strada.

E' stato inviato a causa del maltempo a sabato prossimo l’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo in programma domani ad Altofonte. L’iniziativa sulla prevenzione dell’azienda sanitaria - che ne dà notizia - è stata riprogrammata per il 14 maggio, dalle 10 alle 16.30.

