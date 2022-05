Eclissi totale di Luna il 16 maggio: a che ora sarà visibile

Eclissi totale di Luna il prossimo 16 maggio. Secondo Media Inaf, il notiziario online dell’Istituto nazionale di astrofisica, il disco illuminato del nostro satellite inizierà a entrare nel cono di penombra proiettato dalla Terra alle 3.30 del mattino di lunedì 16 maggio. L’eclissi inizierà, però, alle ore 4.27, quando la Luna entrerà nel cono d’ombra che la oscurerà fino a raggiungere la totalità alle 6.11.

Eclissi totale di Luna in Italia

In Italia sarà impossibile seguire l’eclissi nella sua totalità perchè la Luna scenderà verso l’orizzonte, per tramontare poco prima delle 6 del mattino. Inoltre, in Italia già alle 5 comincia ad esserci luce visto che il sole sorge alle 5,49. Le prime fasi, quelle delle 3,30 e poco seguenti, potranno invece essere viste.

Eclissi parziale di sole

Lo scorso 30 aprile si è verificata l'eclissi parziale di Sole, la prima del 2022. Il fenomeno è iniziato alle 20,45 italiane e ha raggiunto il massimo circa due ore più tardi, quando in Italia erano le 22.41, per concludersi 37 minuti dopo la mezzanotte. Pochissimi i luoghi dai quali si è potuta vedere la stella oscurarsi parzialmente. È stata osservata una copertura di oltre la metà del disco solare solo da un punto nell'Oceano Antartico all'incirca a metà strada tra la Terra del Fuoco (Sud America) e la Penisola Antartica. Dal Sud America l'eclissi parziale è stata visibile soprattutto da Cile e Argentina e in misura minore da Perù, Bolivia, Paraguay e Uruguay. Bisognerà attendere il 25 ottobre per poter osservare un'altra eclissi di Sole, la seconda e ultima del 2022 e anche questa parziale. Sarà visibile da Europa, Asia occidentale, Medio Oriente e Africa.

© Riproduzione riservata