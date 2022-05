Le 5 spiagge più belle del mondo: c’è Calamosche, riserva di Vendicari

La spiaggia di Calamosche, in Sicilia, è tra le 5 spiagge più belle d'Italia secondo il The Guardian. Il quotidiano britannico ha anche stilato la classifica delle 40 spiagge più belle d'Europa nel 2022.

La spiaggia di Calamosche si trova all'interno della Riserva naturale di Vendicari, e non è accessibile con l'auto. Occorre posteggiare e affrontare un lungo tratto a piedi per trovarsi in un'oasi selvaggia. La spiaggia di sabbia è posta tra promontori sabbiosi ed essendo in una riserva non ci sono servizi.

Le altre 5 spiagge più belle d'Italia sono: San Michele, all'interno del Parco regionale del Monte Conero. Si tratta di sabbia e ghiaia, contornata dalle falesie del Conero e dalla vegetazione di macchia mediterranea; Punta della Suina, a sud della cittadina di Gallipoli, arenile in sabbia si alterna a zone rocciose e piccole calette erbose, le acque sono sempre piuttosto calde rispetto ad altri tratti di costa adriatica; Sa Colonia, nel sud della Sardegna, nella baia di Chia con sabbia-borotalco bianchissima e soffice; Sperlonga, sul litorale tirrenico a sud di Roma, in provincia di Latina, nel Lazio, che ha sabbia dorata.

Tra le 50 spiagge più belle d'Italia figurano per il The Guardian: Isola Bella, San Vito Lo Capo, Mondello, Cala Rossa, Scala dei Turchi, Cala Junco Panarea, Torre Conca Pollina, Isola dei Conigli Lampedusa.

