Ecco l'anello di sua maestà l'Etna: emesso un cerchio di vapore

Sua maestà l’Etna ha adesso la sua corona. O meglio, un anello di vapore al quale ha dato vita oggi il cratere Bocca Nuova e che come un cerchio di fumo ha volteggiato sulla cima. Si tratta, spiega il sito "Il mondo dei terremoti", di «un fenomeno non troppo raro che in Italia si verifica piuttosto frequentemente sia sull'Etna che sullo Stromboli». «Solitamente - spiega ancora il sito - questi anelli di vapore vengono generati durante una debole o modesta attività esplosiva che interessa una bocca circolare. Nella parte profonda della bocca, i gas vengono sparati verso l’esterno attraverso un condotto piuttosto stretto».

