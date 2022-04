Covid, in Sicilia ancora giù casi e ricoveri: 3.111 i contagi, 19 i morti

Continua a scendere la curva epidemica in Sicilia per quanto riguarda il Covid: meno contagi, meno ricoveri in ospedale, solo il numero delle vittime continua ad essere alto.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3111 casi, meno di ieri. Diciannove i morti. Sedici ricoveri in meno (-2 in intensiva) rispetto a venerdì.

Il tasso di positività sale al 14,5% mentre ieri era al 13,8%. Dunque, se da una parte si vede una discesa dei numeri, dall'altra l'aumento del tasso di positività (che è il rapporto tra persone col Covid e tamponi), vuol dire comunque che l'epidemia gira ancora, eccome.

La Sicilia è oggi al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 115.050 con un decremento di 7.148 casi. I guariti sono 10.660 mentre le vittime sono 19 portano il totale dei decessi a 10.587.

A livello provinciale si registrano a Palermo 829 casi, Catania 770, Messina 340, Siracusa 336, Trapani 399, Ragusa 224, Caltanissetta 193, Agrigento 389, Enna 51.

In Italia sono 53.602 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 58.861 di ieri e, soprattutto, i 70.520 di sabato scorso. I tamponi processati sono 383.073 (ieri 381.239) con un tasso di positività che scende dal 15,4% al 14%.

I decessi sono 130 (ieri 133): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 163.507. Le terapie intensive sono 5 in meno (ieri -11), con 32 ingressi del giorno, e scendono a 366 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 116 in meno (ieri -133), e sono 9.826 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 6.973 contagi, seguita da Campania (+6.051), Veneto (+5.549), Lazio (+5.506) ed Emilia Romagna (+4.651). I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 16.463.200.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 71.625 (ieri 60.951) per un totale che sale a 15.070.314. Gli attualmente positivi sono 17.738 in meno (ieri -1.689), arrivando complessivamente a 1.229.379. Di questi, 1.219.187 sono in isolamento domiciliare.

