Tempo instabile l'1 maggio: nuvole sparse ma niente acquazzoni, temperature nella media stagionale

Tempo instabile l'1 maggio in Sicilia ma non dovrebbero esserci i temuti acquazzoni previsti nei giorni scorsi. Queste le ultime previsioni da parte dei meteorologi per domenica prossima quando in tantissimi si sposteranno per i luoghi di mare e di montagna e trascorrere qualche ora in relax.

Nubi sono previste un po' ovunque, soprattutto nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Nuvole sparse nelle altre province con rare possibilità di piogge. Le temperature si attesteranno sulla media stagionale con valori che oscilleranno tra i 20 e i 24 gradi.

Domani, sabato 30 aprile, il clima sarà mite, asciutto e nel complesso discreto, prevalentemente soleggiato al mattino, all’insegna di un nuovo incremento della nuvolosità dal pomeriggio-sera. Nel corso della giornata di domenica 1 maggio sull’Italia centro-meridionale si concretizzerà un parziale peggioramento del tempo ma, come detto, le temperature rimarranno nella media stagionale e non si dovrebbero verificare i temuti acquazzoni.

