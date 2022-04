Un altro naufragio a largo di Sfax, in Tunisia. Tre sopravvissuti al momento ricoverati in ospedale, 4 corpi ritrovati finora; il numero dei dispersi non è noto. Lo comunica Alarm Phone che fa riferimento a media locali. «C'è bisogno di rotte sicure e di abolire il regime dei confini dell’Unione europea», esorta l’organizzazione.

