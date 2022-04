Lutto nel mondo del tennis: è morto Gabriele Palpacelli, consigliere nazionale della Fit

Tennis in lutto. È morto Gabriele Palpacelli, palermitano, consigliere nazionale della Fit. Aveva 65 anni. Ad annunciarlo la FIT Sicilia, attraverso un post su Facebook: "Gabriele Palpacelli ci ha lasciati, resterai sempre nei nostri cuori grande Presidente", sta scritto.

Soffriva da tempo a causa di una grave malattia. Lascia moglie e due figli. Una vita dedicata al tennis, prima sui campi con la racchetta da giocatore e allenatore, poi dietro una scrivania da dirigente. È stato consigliere nazionale Fit ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, ruolo che ha svolto per 12 anni.

Diffusa la notizia, sono stati tanti i messaggi di cordoglio sui social: "Sono profondamente addolorata e dispiaciuta. Persona per bene che ha fatto molto per il tennis siciliano. Riposa in pace caro Gabriele", scrive Manuela. È incredulo, invece, Raffaello: "Non ci posso credere, sentite condoglianze alla famiglia".

Il 30 settembre del 2019 due siciliani entrarono tra i primi 100 giocatori della classifica ATP. Un grande orgoglio per Palpacelli, all'epoca presidente della Fit Sicilia, che la definì "una giornata storica per il tennis siciliano". Si trattava di Marco Cecchinato e Salvatore Caruso. "Sono le nostre punte di diamante – diceva Palpacelli – ma dietro loro c’è un movimento in grande salute e tanti altri atleti sono pronti a spiccare il volo verso le classifiche ATP e WTA". Nei mesi a seguire tanti giovanissimi atleti si sono messi in mostra, sia in campo maschile che femminile, sia in gare individuali che a squadre.

"Non mi resta che dire - aveva concluso quel giorno -, andiamo avanti così e w il tennis siciliano”, parole che oggi Gabriele Palpacelli vorrebbe sentire: "Andiamo avanti e w il tennis siciliano".

© Riproduzione riservata