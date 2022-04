Covid: in Sicilia balzo in avanti dei contagi, in Italia quasi 100 mila positivi

Sono 7.034 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati a fronte di 36.476 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 1.961. Il tasso di positività sale al 19,2% mentre ieri era al 18%.

L'isola è oggi al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 127.549 con un decremento di 6.236 casi. I guariti sono 13.841 mentre le vittime sono 29 portano il totale dei decessi a 10.406. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 943, quarantatré in meno rispetto a ieri, in Terapia intensiva sono 48, quattro in meno rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.677 casi, Catania 1.540, Messina 1.054, Siracusa 836, Trapani 688, Ragusa 473, Caltanissetta 333, Agrigento 753, Enna 280.

Tornano a sfiorare quota 100mila i nuovi positivi. Sono infatti 99.848 i contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 27.214. Le vittime sono invece 205, in aumento rispetto alle 127 registrate ieri.

Sono 1.206.900 le persone attualmente positive al Covid, 1.379 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 15.858.442 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.098. I dimessi e i guariti sono 14.489.444, con un incremento di 101.614 rispetto a ieri.

Sono 610.600 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 174.098. Il tasso di positività è al 16,3%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri. Sono 413 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 44. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.207, ovvero 7 in meno rispetto a ieri.

