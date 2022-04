Sparita l'indicazione della tomba del generale Dalla Chiesa, bufera a Parma

Al cimitero della Villetta di Parma «in nessun luogo è indicata» la posizione della tomba di Carlo Alberto Dalla Chiesa, ex prefetto di Palermo assassinato dalla mafia nel capoluogo siciliano il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di polizia Domenico Russo. La denuncia è di una cittadina che ha scritto una e-mail ai figli del generale. Una di loro, Rita Dalla Chiesa, la rilancia su Facebook chiedendo al sindaco di «battere un colpo» in merito.

«Vorrei conoscere al più presto la risposta della società cimiteriale Ade che si è arrogata il diritto di cancellare il nome e il luogo dove è sepolto mio padre - scrive Rita Dalla Chiesa - e la risposta del Comune di Parma. Non mi fermerò qui, e chi mi conosce sa che andrò fino in fondo. Mio padre continua a essere scomodo... Bene, noi figli non molliamo. Sindaco, batta un colpo».

Nella mail la signora - che si firma e che la famiglia afferma di conoscere - spiega che nel cimitero ha notato che c’è «una piantina con indicate le posizioni delle tombe dei personaggi che si ritiene debbano essere omaggiati. Sono altresì stati confezionati diversi opuscoli con percorsi tematici. Uno di questi si intitola Gli eroi della memoria. In nessun luogo è indicata la tomba di vostro Padre». La cittadina dice anche di aver posto la questione al sindaco Pizzarotti nel 2020 e alla società Ade. Quest’ultima, scrive, «sosteneva che la famiglia fosse contraria ma né Simona né Nando mi hanno confermato questa posizione».

