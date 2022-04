Nuovi lavori sulla Palermo-Catania, chiude parte dello svincolo di Caltanissetta

Continuano gli interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l’autostrada A19 "Palermo-Catania" e la nuova sede della statale 640 "Strada degli Scrittori". Fino a venerdì 15 aprile, in fascia oraria diurna compresa tra le ore 7 e le ore 19, rimarrà chiusa la rampa di svincolo normalmente utilizzata per i veicoli provenienti da Catania e diretti ad Agrigento, Caltanissetta, Gela. Il percorso alternativo, pertanto, prevede di raggiungere il successivo svincolo Ponte Cinque Archi, dove potere reimmettersi in autostrada in direzione Catania e uscire allo svincolo di Caltanissetta.

