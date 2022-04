Il Coronavirus frena in Sicilia: 3.548 positivi e 3.698 guariti ma aumentano i ricoveri, 8 decessi

Sono 3.548 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 27.227 tamponi processati e l'indice di positività è del 13% (ieri era al 15,3%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.005 su 26.172 test. Salgono i ricoveri in regime ordinario (+11) ma c'è da considerare che sul dato influisce il minor numero di dimissioni che avviene solitamente nel week end. I decessi sono 8, mentre i guariti 3.698. Rispetto a domenica della scorsa settimana, si registra un 3% in più di casi giornalieri.

Attualmente in Sicilia ci sono 150.366 positivi al Covid, di cui 987 ricoverati in regime ordinario, 62 in terapia intensiva e 149.317 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 863.826, mentre i decessi a 10.258. Da inizio pandemia sono state 1024450 le persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia.

A livello provinciale, sono stati 1.011 i nuovi positivi registrati a Palermo, 647 a Catania, 1.102 a Messina, 320 a Siracusa, 300 ad Agrigento, 356 a Trapani, 273 a Ragusa, 164 a Caltanissetta, 44 a Enna.

A livello nazionale, è stabile la curva epidemica: sono 53.253 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 63.992 di ieri ma soprattutto i 53.588 di domenica scorsa, praticamente invariati. I tamponi processati sono 352.265 (ieri 438.449) con un tasso di positività che sale dal 14,6% al 15,1%. I decessi sono 90 (ieri 112): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 160.748. In leggero aumento le terapie intensive nel saldo tra entrate e uscite, 3 in più (ieri invariate), con 39 ingressi del giorno, e salgono a 465 totali, così come i ricoveri ordinari, 15 in più (ieri -79), 10.038 in tutto.

