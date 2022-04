Addio a Natale Conti, decano dei giornalisti economici e gentiluomo

Si è spento dopo una breve malattia Natale Conti, giornalista di lungo corso ed ex presidente dell’Ordine dei giornalisti Sicilia dal 1995 al 1998. Ha iniziato la sua attività professionale alla Tribuna del Mezzogiorno di Messina, per poi trasferirsi successivamente a Palermo. Per oltre trent'anni ha lavorato al Giornale di Sicilia come redattore e caposervizio, con una particolare competenza sull'informazione economica. Ha anche ricoperto per diversi periodi vari ruoli all’Ordine e in Assostampa Sicilia. Da alcuni anni guidava l’Unione giornalisti pensionati. E’ stato direttore del master di giornalismo dell’Università di Palermo, intestato a Mario Francese. Avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 21 maggio. I colleghi ricordano la sua competenza professionale, la grande esperienza in economia, e il garbo frutto della sua indole caratteriale. L’Ordine dei giornalisti Sicilia si unisce al cordoglio dei familiari e della figlia, la collega Maria Teresa.

Alla famiglia il cordoglio della direzione e della redazione del Giornale di Sicilia.

