Covid, in Sicilia tornano a salire i nuovi casi: sono 5.769, a Palermo il numero più alto

Come sempre accade dopo il weekend, risalgono i nuovi casi di Covid registrati nel bollettino del martedì. In Sicilia oggi sono 5.769 su 33.690 tamponi contro i 1.993 registrati ieri su un totale di 16.604 tamponi processati. L'indice di positività oggi sale al 17,1%, ovvero 5 punti in più rispetto a ieri che era fermo al 12%.

Sono 43 i decessi riportati dal bollettino odierna, dato più alto d'Italia, anche se solo cinque sono riferiti alle ultime 24 ore. I guariti sono 6802. Sul fronte dei ricoveri in regime ordinario c'è un calo rispetto a ieri (-4), più evidente la diminuzione nelle terapie intensive (-12).

A livello provinciale anche oggi è Palermo la provincia che registra il maggior numero di nuovi casi, 1590. A seguire, Catania con 1084, Messina con 1230, Agrigento con 670, Siracusa con 532, Trapani con 489, Ragusa con 448, Caltanissetta con 325 ed infine Enna con 146.

Analizzando il dato nazionale, sono 88.173 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.630. Le vittime sono invece 194, in aumento rispetto alle 125 di ieri. Il numero di vittime registrate da inizio pandemia supera quota 160mila: sono 160.103.

Sono 588.576 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 211.214. Il tasso di positività è al 14,98%, in aumento rispetto al 14,5% di ieri. Sono 471 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 57. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.246, ovvero 5 in più rispetto a ieri.

Sostanzialmente è stabile il numero di persone attualmente positive: 1.274.388, ovvero 83 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.966.058 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia.

