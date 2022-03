Via ai bandi per reclutare quasi mille medici nella sanità siciliana

I decreti sono stati firmati ieri e si traducono in una maxi infornata di nuovi medici nel sistema sanitario pubblico: 942 in tutto, a tempo indeterminato. A questo l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza, ha aggiunto l’annuncio dell’imminente convocazione dei sindacati per il rinnovo del contratto integrativo dei medici dell’emergenza sanitaria territoriale, quelli normalmente in servizio nelle ambulanze e nei pronto soccorso con ruoli di supporto. La fase post emergenza Covid è scattata ufficialmente ieri. I decreti firmati dal dirigente del Servizio pianificazione strategica, Mario La Rocca, sono tre bandi con cui la Regione mette in palio i posti di medico di famiglia, di guardia medica e di pediatra resi liberi da pensionamenti e quelli che già erano vacanti da tempo. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacinto Pipitone

