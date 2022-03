Quasi 150 persone salvate nella notte in due drammatici interventi nel Mediterraneo

Drammatico soccorso della Geo Barents di Sos Mediterranee: 113 migranti sono stati salvati nel Mediterraneo centrale mentre stavano imbarcando acqua. Alcuni erano caduti in mare. «E' stata un’operazione difficile, alcuni dei sopravvissuti, stremati dopo ore in mare, sono caduti in acqua. Tutti sono salvi a bordo», afferma la ong.

Anche l'’equipaggio della nave mercantile «Karina», al comando del capitano ucraino Vasyl Maksymenko, ha salvato 32 persone dal naufragio nelle acque internazionali al largo della Libia. Il mercantile della Klingenberg Bereederungs- & Befrachtungs GmbH & Co. Kg, della Germania settentrionale, una compagnia di navigazione di Ellerbek, lunedì era in viaggio da Malta a Bengasi quando è stata informata della richiesta di soccorso in mare dall’organizzazione umanitaria Alarm Phone. «La barca correva un grave rischio di ribaltamento. Le persone a bordo non sarebbero sopravvissute. Le onde avevano già raggiunto i quattro metri. Non sarebbero stati in grado di arrivare da nessuna parte da soli», afferma il capitano del «Karina». In quel momento, la nave ong Sea-Eye 4 era troppo lontana e non è stata in grado di fornire alcuna assistenza immediata. Ha contattato la nave mercantile e ha offerto supporto. L’armatore Thies Klingenberg si è reso subito conto della difficile situazione. «Non è la prima volta che salviamo persone dal Mar Mediterraneo. Tuttavia, le nostre navi non sono adatte per il catering e le cure mediche dei naufraghi», afferma Klingenberg. Lunedì pomeriggio, la compagnia di navigazione e il capitano Maksymenko hanno chiesto aiuto al Sea-Eye 4. «Lo stato di bandiera di Karina, Antigua e Barbuda, ha firmato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati», ha scritto il capitano Maksymenko a Sea-Eye 4. Le persone soccorse devono essere portate in un luogo sicuro. Le navi Karina e Sea-Eye 4 hanno concordato un appuntamento e si sono incontrati ieri pomeriggio, a circa 55 miglia nautiche dalla costa libica. Un’equipe di medici e il capo missione di Sea-Eye 4 sono saliti a bordo della Karina per valutare la situazione. Secondo le loro stesse dichiarazioni, le persone in fuga sono rimaste sulla loro barca per almeno tre giorni e alcune sono attualmente in cura per ipotermia e disidratazione nell’infermeria della nave.

I 32 migranti sono stati presi a bordo della Sea-Eye. «Abbiamo abbastanza provviste, alloggi e un ospedale a bordo per portare a bordo in sicurezza un tale numero di persone per un breve periodo di tempo», afferma Gorden Isler, presidente di Sea-Eye. La nave ong ha poi fatto rotta su Malta, «lo Stato membro dell’Ue più vicino. Chiederemo un porto di sbarco lì», afferma Isler.

Tuttavia, spiega la ong tedesca, «da diversi anni Malta ha chiuso i suoi porti per lo sbarco delle persone salvate in pericolo. L’ultima volta che una nave Sea-Eye è stata autorizzata a portare in salvo le persone soccorse a Malta è stata nell’estate del 2019. Da allora, la politica maltese nei confronti delle persone in fuga è diventata sempre più difensiva». «Vedremo ora - conclude Isler - se la Convenzione di Ginevra sui rifugiati è importante per Malta come lo era per il capitano ucraino Maksymenko, che ha impedito un respingimento in una zona di guerra in violazione del diritto internazionale».

