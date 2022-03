Autostrada A19 Palermo-Catania, nuove chiusure per lavori: ecco dove

Disagi in vista per gli automobilisti che dovranno percorrete l’autostrada A19 Palermo-Catania. L’Anas ha infatti previsto alcune chiusure per lavori al manto stradale.

Le chiusure riguardano il tratto tra gli svincoli di Buonfornello e l’Agglomerato Industriale. I lavori sono previsti per la notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 marzo, nella fascia oraria tra le 22 e le 6.

Durante quelle ore, dunque, l’autostrada non sarà transitabile, in quel tratto, in entrambe le direzioni. Gli automobilisti che dovranno percorrere l’A19 dovranno viaggiare su un percorso alternativo che è rappresentato da quello sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”.

© Riproduzione riservata