Coronavirus, in Sicilia altri 4.346 casi ma scende l'indice di positività. In aumento i ricoveri

Sono 4.346 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 31.260 tamponi processati e l'indice di positività è del 13,9% (ieri era al 14,8%), per il secondo giorno consecutivo in discesa. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.491 su 36.985 test. I ricoveri sono in aumento: 26 in più in regime ordinario e 3 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 14 decessi (ieri 19), sempre riferiti ai giorni precedenti.

Attualmente ci sono 229.157 positivi al Covid nell'Isola, di cui 928 ricoverati in regime ordinario, 65 in terapia intensiva e 228.164 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 712.626, mentre i decessi a 9.987. Da inizio pandemia sono state 951.770 le persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.425, a Catania 676, a Messina 1.075, a Siracusa 375, a Ragusa 405, ad Agrigento 503, a Trapani 456, a Caltanissetta 307 e ad Enna 189.

A livello nazionale, ancora segnali di calo per la curva epidemica. I nuovi casi sono 59.555 contro i 73.357 di ieri ma soprattutto i 60.415 di domenica scorsa scorso: per il terzo giorno di fila i contagi sono di poco inferiori rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, segno che potrebbe essere stato raggiunto e appena superato il picco di questo colpo di coda di marzo. I tamponi processati sono 384.323 (ieri 504.185), con un tasso di positività che sale dal 14,5% al 15,5%. I decessi sono 82 (ieri 118): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 158.782. Le terapie intensive tornano ad aumentare, 12 in più (ieri +5) con 40 ingressi del giorno, e salgono a 464, così come anche i ricoveri ordinari, che crescono di 158 unità (ieri +29), 9.181 in tutto.

© Riproduzione riservata