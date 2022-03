Sul gommone in mare 130 migranti: 128 salvati, due morti

Ieri, durante un’operazione di soccorso di cinque ore in condizioni meteorologiche avverse, la Ocean Viking di Sos Mediterranee ha tratto in salvo 128 uomini, donne e bambini. Nel gommone in cui erano stipati i migranti, riferisce la Ong, sono stati individuati due cadaveri, ma è stato possibile recuperarne uno solo, a causa del mare agitato. Alcune ore prima erano state salvate 30 persone al largo della Libia. Fra loro anche 4 minori. A bordo della nave adesso i naufraghi sono in tutto 158. Provengono dal Sudan, Sud Sudan ed Eritrea. Lo rende noto la stessa Ong.

