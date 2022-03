Coronavirus, in Sicilia altri 5.495 casi ma scendono indice di positività e ricoveri

Sono 5.495 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 36.329 tamponi processati e l'indice di positività è del 15,1%, in leggera discesa rispetto alla giornata di ieri quando era 16,9%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.748 i nuovi casi su 39.831 test. Scendono i ricoveri in regime ordinario (-14) e salgono di tre unità quelli in terapia intensiva. I decessi sono 18, come ieri, e si riferiscono ai giorni precedenti.

Attualmente ci sono 233.394 positivi al Covid in Sicilia, di cui 903 ricoverati in regime ordinario, 66 in terapia intensiva e 232.425 in isolamento domiciliare. I guarito salgono a 696.246, mentre i decessi a 9.954. Da inizio pandemia sono state 939.594 le persone contagiate dal Coronavirus nell'Isola.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.776 nuovi casi, a Catania 766, a Messina 1.001, a Siracusa 479, a Trapani 651, a Ragusa 495, a Caltanissetta 300, ad Agrigento 737 e ad Enna 105.

A livello nazionale, sono 75.616 i nuovi contagi Covid, ieri erano stati 81.811. I tamponi processati sono 503.973 che portano il tasso di positività al 15%. Oggi si registrano 146 decessi (ieri erano 182). I guariti sono 75.773, mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 478 unità per un totale di 1.246.281.

