Covid in Sicilia, balzo in avanti dei contagi: 6.726 in 24 ore e 30 morti

In aumento i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.726 su 36.163 tamponi processati e l'indice di positività sale al 18,6%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.798 i nuovi casi su 19.625 tamponi e il tasso di positività era al 14,3%. Sono 30 i decessi e 8.271 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+24 sul dato di ieri), nessun ingresso in terapia intensiva. La Sicilia è al settimo posto nella classifica per numero di casi.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.452 casi, Catania 824, Messina 1.564, Siracusa 675, Trapani 624, Ragusa 651, Caltanissetta 529, Agrigento 1.014, Enna 268.

Guardando i numeri nazionali sono 96.365 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 32.573. Le vittime sono invece 197 (ieri erano state 119). Sono 1.200.607 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 25.327 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.992.092 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.101. I dimessi e i guariti sono 12.633.384, con un incremento di 71.380 rispetto a ieri.

