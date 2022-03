Covid e scuola: in Sicilia aumentano i contagi tra gli studenti, i più colpiti dai 6 anni in su

Continuano a crescere, su base settimanale, i casi Covid in tutta Italia, a causa, soprattutto, della maggiore contagiosità di Omicron 2 e aumentano anche i bambini o ragazzini in età scolare ad essere colpiti dal virus.

L'andamento epidemiologico in Sicilia, con il tasso di positività che ieri si attestava al 15,6%, è in linea a quello che si è registrato a livello nazionale (16,3%) e anche il trend scolastico sembra seguire quello del resto d'Italia. Nel mondo della scuola, dopo un mese di dati in ribasso, nella nostra Isola sono tornati a crescere, nell'ultima settimana, i contagi soprattutto nella fascia che va dai 6 anni in su.

La curva del virus, invece, cresce più lentamente negli asili nido e nella materna. È quanto si evince dai dati pubblicati dal Ministero dell'Istruzione che si rifanno al report dell'Ufficio scolastico regionale nel periodo che va dal 7 al 12 marzo scorso. Rispetto alla settimana precedente, si registra una crescita di classi in quarantena e in Dad.

Come si evince dai dati del ministero, sul totale di 27.922 classi monitorate, 27.874 hanno fatto lezione in presenza e 4.761 in Dad, ovvero l'11%. Sono 48, invece, le sezioni della scuola dell'infanzia ad essere state sospese, ovvero lo 0,2%. E gli aumenti si vedono bene se si paragonano ai dati dal 28 al 5 marzo, quindi nella settimana precedente: sul totale di 28.739 classi monitorate 28.698 facevano lezione in presenza, 4.191 in Dad ovvero il 9,4%. Erano 41, invece le sezioni della scuola dell'infanzia ad essere sospese, ovvero lo 0,1%.

