Ultime piogge e anche un po' di neve in Sicilia ma sta arrivando il caldo

Festa del Papà con il ritorno delle condizioni invernali, proprio nell’ultimo sabato di questa stagione ballerina. Ballerina in quanto il freddo è stato latitante, ha colpito in pratica solo il versante adriatico e parte del Sud, la neve è stata poca e marroncina. Questa settimana, infatti, sarà ricordata negli annali meteorologici come la settimana della neve marroncina, o rossa per i più romantici. Le piste da sci di gran parte dell’Europa si sono tinte di ocra, di color sabbia, di un rosso scuro a causa delle polveri del Sahara che hanno invaso il continente in modo eccezionale: in alcune zone, in particolare sull'Europa occidentale, il fenomeno è stato il più intenso degli ultimi 30 anni. Adesso cambia tutto proprio sul fotofinish di un inverno anomalo: la formazione di un campo di alta pressione molto robusto e centrato sulla Scandinavia, con valori eccezionali di 1045 hPa, spinge infatti il gelo dell’Ucraina nuovamente verso l’Italia.

Questa aria fredda ucraina continuerà a scontrarsi con la massa d’aria marroncina del nordafrica presente sul nostro Sud: avremo ancora piogge intense accompagnate da un calo termico di altri 3-4 C. Gradualmente, poi, con l’ingresso delle correnti orientali, fredde ma 'pulitè, avremo cieli tersi e più blu in quanto la luce del sole non sarà più bloccata o diffusa dal fitto pulviscolo sahariano: la neve, prevista al Sud, da un primo colore marroncino tornerà più bianca. Ma dove cadrà la neve? Per il sito www.ilmeteo.it, scenderà domani tra Calabria e Sicilia, localmente anche in Abruzzo e Basilicata, ma si tratterà soltanto di una spruzzata; sarà comunque un fenomeno affascinante soprattutto per la quota bassa, intorno ai 700 metri. Infatti, le temperature per l’Equinozio di Primavera saranno 8 C sotto la media del periodo al Sud! La Festa del Papà in Bulgaria si celebra il 26 dicembre ed in Serbia il 6 gennaio: ebbene quest’anno, con le temperature rigide previste, sembrerà di essere in Bulgaria o in Serbia per un meteo decisamente più invernale che marzolino!

NEL DETTAGLIO Oggi. Al nord: nubi al Nord Ovest, sole altrove. Al centro: maltempo in Sardegna, qualche pioggia in Abruzzo e Molise, nubi altrove. Al sud: precipitazioni sparse a tratti intense, soprattutto in Sicilia. Domenica 20. Al nord: soleggiato. Al centro: debole instabilità su Sardegna e versanti adriatici, nevicate in collina. Al sud: spruzzate di neve in collina. Lunedì 21. Al nord: soleggiato. Al centro: sole. Al sud: spruzzate di neve residue in collina poi soleggiato. Tendenza. Nuova settimana con un super anticiclone, tantissimo sole su tutte le regioni e temperature in aumento.

© Riproduzione riservata