Messina, incendio distrugge tre mezzi in un'azienda di Tremestieri: indagini sulle cause del rogo

Un incendio si è sviluppato nella notte fra lunedì e martedì a Messina, nella zona di Tremestieri. Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno avvolto nel giro di breve tempo alcuni mezzi presenti all'interno di un parcheggio di un'azienda che si occupa di servizi antincendio.

Il rogo ha distrutto tre veicoli: due furgoni commerciali e un'automobile. Da quest'ultima, secondo le prime valutazioni svolte dei vigili del fuoco giunti tempestivamente sul posto, sarebbe scaturito l'incendio che ha successivamente raggiunto gli altri mezzi vicini.

Sono intervenuti gli agenti della squadra Volanti della polizia per gli accertamenti e per avviare le indagini, allo stato attuale a carico di ignoti. Per risalire alla cause del rogo potrebbero essere utile l'aiuto delle telecamere del circuito di videosorveglianza. Non si esclude la pista dolosa.

© Riproduzione riservata