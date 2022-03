Incendio a Milano: intossicato gravemente Tomaso, nipote dell'imprenditrice Diana Bracco

Un incendio è scoppiato in un appartamento al secondo piano di un palazzo di via della Spiga, pieno quadrilatero della moda a Milano. A causa del denso fumo è rimasto intossicato Tomaso Renoldi Bracco, membro del Consiglio d’indirizzo della Fondazione Bracco e nipote dell'imprenditrice Diana Bracco. È stato trasportato dal 118 in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sul posto sono presenti anche i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Duomo.

Un altro incendio a Marghera (Venezia), senza feriti né vittime. Con l’autoscala i vigilio del fuoco sono andati a spegnere il rigo sul tetto di un edificio. L’intervento stamattina.

© Riproduzione riservata