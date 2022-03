La storia di Pepita, la cagnolina di Castelvetrano vicino alla padrona che l'ha adottata fino alla morte

Una bella storia arriva da Castelvetrano. Una donna di 85 anni residente nel comune in provincia di Trapani è deceduta qualche giorno fa e fino all'ultimo momento di vita ha avuto accanto anche l'amata cagnolina Pepita. Le figlie della donna, circa un anno fa, hanno contattato Elena Martorana, presidente dell'Enpa di Castelvetrano, per adottare l'animale.

"Maria Antonietta è volata in cielo da qualche giorno - scrive in un post Martorana - ma credo felice perché fino al suo ultimo respiro Pepita è stata con lei. La signora Maria Antonietta aveva 85 anni, l'anno prima le figlie mi avevano contattato per adottare Pepita dicendomi: 'è per nostra madre, ama tanto i cani e le farebbe davvero bene averne uno, ma qui nessuno dei canili glielo ha voluto dare per l'età, anche se abbiamo garantito che noi saremmo state sempre presenti e non sarebbe mai finito in un canile'. Mi sono fidata - prosegue Martorana -, a pelle mi davano un'ottima impressione, e ho fatto benissimo. Pepita è stata amata per un anno dalla loro mamma, e lei ha ricambiato fino alla fine".

"Adesso Pepita abita con Anna - continua la presidente dell'Enpa - , una delle figlie, il trasloco per lei è stato normale visto che spesso stava a casa di Anna, con i suoi cani e suo marito che Pepita adora. Ha fatto tanto bene a Maria Antonietta col suo amore e adesso continua la sua missione con Anna e la sua famiglia. Felice di essermi fidata del mio istinto. Grazie dolce Maria Antonietta per averla amata".

