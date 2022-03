Le stragi di mafia '93-94: trovata la donna che avrebbe portato l'autobomba in via Palestro

Nell’ambito delle indagini sulle stragi mafiose del biennio 1993-1994, condotte dalla Dda di Firenze, i carabinieri del Ros fiorentino hanno eseguito in Lombardia un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro nei confronti di una donna - indagata - che gli inquirenti, secondo quanto emerso, ipotizzano essere coinvolta nell’esecuzione materiale dell’attentato del 27 luglio 1993 compiuto in via Palestro a Milano, in concorso con appartenenti a Cosa nostra già condannati in via definitiva.

Quel giorno un'automobile imbottita di esplosivo venne fatta saltare davanti al Padiglione di Arte Contemporanea, provocando la morte di cinque persone e il ferimento di altre 12. Danni ingenti furono provocati al Padiglione d’arte contemporanea.

La donna, sempre secondo quanto spiegato, avrebbe avuto funzioni di autista dell’autobomba. A lei si sarebbe arrivati attraverso una fotografia trovata in una casa di Alcamo. Si chiama Rosa Belotti, oggi ha 57 anni e vive in provincia di Bergamo, nel comune di Albano Sant’Alessandro. È sospettata di avere guidato e parcheggiato l'auto.

