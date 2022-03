Controlli dei Nas in 56 farmacie e laboratori di Agrigento, Trapani e Palermo: multe e denunce

I militari del NAS di Palermo con il supporto dell’Arma Territoriale, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, hanno eseguito una serie di controlli presso farmacie, parafarmacie e laboratori di analisi nelle province di Palermo, Trapani ed Agrigento. Nel corso del servizio sono state ispezionate 56 strutture, allo scopo di verificare il rispetto sulle normative per il contrasto al virus “Covid-19” e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Gli esiti dei controlli hanno determinato nei confronti di 4 laboratori di analisi (1 in provincia di Palermo, 2 nel Trapanese ed 1 nell’Agrigentino) nonché per 8 farmacie (4 nel Palermitano, 3 nel Trapanese ed 1 nell’Agrigentino) l’adozione di sanzioni amministrative per complessivi Euro 15.270 e le conseguenti segnalazioni alle competenti Autorità sanitarie, in seguito alle violazioni contestate. Per i laboratori è stata accertata la non corretta identificazione e registrazione nella piattaforma informatica regionale dei dati dei soggetti sottoposti ad analisi; mancata adozione di idonei DPI durante l’esecuzione dei test antigenici rapidi per la rilevazione dell’antigene sars-cov-2. Farmacie e parafarmacie sono state sanzionate per aver sottoposto dei minori alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione dell’antigene sars-cov-2 senza aver fatto preventivamente sottoscrivere il consenso informato ai genitori; non aver assicurato la somministrazione dei test antigenici secondo le modalità previste dal protocollo d’intesa; aver dispensato farmaci con obbligo di presentazione della ricetta a pazienti sprovvisti della prescrizione medica; omessa detenzione di farmaci medicinali obbligatori; violazione dei doveri di custodia di farmaci ad azione stupefacenti, che sono stati posti sotto sequestro amministrativo.

© Riproduzione riservata