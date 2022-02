Gallerie della A20 ai raggi X: chiusa 2 giorni la tratta Sant'Agata-Rocca di Caprileone

Domani (28 febbraio) le squadre di Autostrade Siciliane saranno impegnati a verificare le condizioni strutturali dei tunnel Oliveto e Inganno, sulla Messina-Palermo.

Le indagini geotecniche verranno svolte tramite georadar dalle 7.00 alle 20.00 e nel corso di quelle ore verrà chiusa al traffico la carreggiata di monte in direzione Messina (dove per altro si trova anche la stazione di servizio Acquedolci) e il traffico sarà spostato sulla corsia di valle, dove vigerà il doppio senso di circolazione. Sempre sulla carreggiata di monte della A20, verranno poste sotto esame anche le gallerie San Basilio, San Bartolomeo, Grillo e Rosmarino tra le 7.00 e le 20.00 di mercoledì 2 e giovedì 3 marzo.

Per consentire le attività chi si muove in direzione Messina dovrà osservare l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Agata di Militello, con rientro al successivo di Rocca di Caprileone. Lo svincolo di Sant’Agata rimarrà inoltre chiuso anche in entrata in direzione Messina.

