Alcara Li Fusi festeggia i 100 anni di nonno Costantino, reduce di guerra con 17 pronipoti

Alcara Li Fusi festeggia i 100 anni di Costantino Zaiti, l'uomo più anziano del Comune in provincia di Messina. L'intera comunità è in festa per il ragguardevole traguardo raggiunto dal concittadino, molto stimato e considerato la memoria storica della città. Costantino, allevatore e agricoltore, è nato nel 1922, e visse il primo Dopoguerra e la Seconda Guerra Mondiale. Tornato ad Alcara Li Fusi si è sposato e ha avuto tre figli. Vedovo dal 2017, ha festeggiato il compleanno attorniato dalla famiglia, dai suoi sei nipoti e da diciassette pronipoti.

"L'Amministrazione comunale rivolge gli auguri più affettuosi di buon centesimo compleanno al nostro carissimo concittadino Costantino Zaiti - si legge in una nota del sindaco Ettore Dottore - . Un altro grande privilegio di cui si fregia la nostra amata Alcara, rivelandosi come uno dei paesi più longevi dei Nebrodi". La cerimonia si è svolta in chiesa madre alla presenza della famiglia, degli amici e dell'amministrazione comunale. Il parroco don Guido Passalacqua ha detto : "Ogni stagione della vita è un dono di Dio e come tale va vissuta nella pienezza della grazia di Dio. Questo è l'augurio che facciamo al nostro carissimo concittadino Costantino: vivere la sua veneranda età nell'amore dei suoi cari godendo dei frutti del suo amore".

