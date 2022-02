Messina, scontro fra auto e moto: un ferito e disagi al traffico

Ennesimo incidente per le vie del centro di Messina. Oggi pomeriggio (martedì 22 febbraio), per cause ancora da accertare, una automobile si è scontrata con una moto in piazza Fulci. Le due persone a bordo dei ciclomotore sono cadute sull'asfalto e, secondo le prime informazioni, solo una è stata trasportata in ospedale dall'ambulanza giunta sul posto. L'incidente ha creato notevoli disagi alla viabilità nella zona già critica a causa del maltempo. Sono intervenuti anche i vigili urbani per riscostruire la dinamica.

Lo scorso 11 novembre, nella stessa zona dell'incidente di oggi, nei pressi di Via del Vespro, ha perso la vita nello scontro fra due moto Olga Cancellieri, 46 anni, avvocato molto nota in città anche per essere la legale di riferimento di Addiopizzo. La moto su cui viaggiava la professionista si è scontrata con una Ducati condotta da una 25enne. Oltre che nella professione da penalista Olga Cancellieri era impegnata anche in politica, aveva ricoperto per due mandati la carica di consigliere di quartiere e con il comitato Addiopizzo di Messina si era già molte volte costituita in giudizio come parte civile nei processi di mafia.

© Riproduzione riservata