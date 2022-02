Barcellona, rubate le altalene da un parco giochi, il parroco: "Ladro di felicità"

Increscioso furto a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ignoti hanno trafugato le altalene dal parco giochi Sant’Andrea, situato davanti alla chiesa dei Santi Andrea e Vito. Un luogo spesso frequantato da tanti bambini ma non solo. Un'area dove è possibile trascorrere del tempo all'aria aperta e momenti di svago per le famiglie.

Sul deprorevole episodio è intervenuto il parroco della chiesa, Pietro Benenati: "Chi ha rubato le altalene non è un ladro qualunque: è uno che fa il prepotente con i piccoli - scrive il prete sul suo canale social - , è un ladro di felicità. Mi auguro che vengano restituite al più presto ai legittimi proprietari: i bambini", ha concluso Benenati che ha pubblicato le foto dei giochi privati delle altalene.

Nel comune del Messinese non è la prima volta che si registrano degli episodi che hanno creato disagi alla cittadinanza. In passato, infatti, la stessa struttura ludica era stata presa di mira da ignoti. In quell'occasione qualche gioco presente nel parco aveva subito lievi danni. La speranza è che si possano al più presto interrompere episodi del genere e che le altalene possano tornare al loro posto per la gioia dei più piccoli.

