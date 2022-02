San Salvatore di Fitalia, 101 anni per Maria Rosa: "Racconta storie e prega San Calogero"

Grande festa a San Salvatore di Fitalia, comune in provincia di Messina per i 101 anni compiuti da Maria Rosa Calcò. L'intera comunità del paese messinese ha accolto con gioia il ragguardevole traguardo raggiunto dall'anziana signora che è stata calorosamente festeggiata da amici e parenti.

"Ho avuto il grande piacere di visitare, in occasione dei suoi 101 anni, la sigirnora Maria Rosa Calcò. Ho portato a Nonna Maria Rosa il saluto e gli auguri della Comunità Fitalese e un omaggio floreale - ha detto il primo cittadino di San Salvatore di Fitalia, Giuseppe Pizzolante - . Nonna Maria Rosa, nata a San Salvatore di Fitalia, ha sempre dimostrato di essere una grande donna e si è sempre dimostrata piena di vita, felice, con tante storie, che ancora oggi riesce a raccontare grazie alla sua lucidità, che gli consente di avere ancora una memoria viva. Alla nonna Maria Rosa i migliori auguri e i più vivi complimenti per com’è arrivata a questo meraviglioso traguardo. Un esempio di vita per tutti noi. Che il nostro Patrono San Calogero, che Lei ama e invoca spesso, la custodisca sempre", ha aggiunto il sindaco.

