Incendio sul traghetto italiano dalla Grecia per Brindisi, i 288 a bordo tutti in salvo a Corfù

Tutti in salvo i 237 passeggeri e i 51 membri dell’equipaggio della «Euroferry Olimpia», nave della Grimaldi Lines, a bordo della quale si è sviluppato un incendio a circa 9 miglia dalle coste greche, in acque Sar elleniche. L’imbarcazione, partita da Igoumenitsa, in Grecia, e diretta a Brindisi, è stata completamente evacuata con i mezzi di bordo.

Secondo le prime informazioni, l'incendio sull'Euroferry Olympia sarebbe scoppiato in una delle stive della nave che trasportava prevalentemente tir e i loro autisti. L’equipaggio ha inizialmente tentato di spegnere l'incendio con le dotazioni di bordo ma, vista l’impossibilità di riuscirci, il comandante ha dato ordine di abbandonare la nave. I passeggeri sono stati soccorsi ed evacuati a bordo di una motovedetta della guardia di finanza italiana che si trovava in zona e di una motovedetta della guardia costiera greca. Verranno portati nel porto di Corfù. Completate le operazioni di evacuazione dei passeggeri la compagnia armatrice Grimaldi sta valutando come condurre le operazioni di recupero della nave. La nave era salpata all’1.20 della scorsa notte dal porto di Igoumenitsa ed era diretta a Brindisi.

