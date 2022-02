Incidente nell'Agrigentino, scontro tra auto sulla statale 118: tre feriti

È di tre persone ferite il bilancio di un incidente stradale che si è registrato lungo la strada statale 118 in contrada Borsellino, nei pressi di Montaperto, in provincia di Agrigento. Secondo le prime informazioni, un piccolo furgone compattatore per il trasporto dei rifiuti si sarebbe scontrato con due utilitarie, una Citroen e una Fiat Panda. Nell'impatto due persone hanno rimediato ferite lievi e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Una terza persona, invece, ha ricevuto le prime cure da parte dei sanitari del 118 che si sono tempestivamente recati sul posto prima del trasferimento al San Giovanni Di Dio di Agrigento. Le sue condizioni non sembrano essere gravi. Sul luogo dell'incidente, per effettuare i rilievi del caso e per capire la dinamica dello scontro, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, delle Volanti di Agrigento ed i carabinieri di Montaperto. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia con conseguente ingorgo di traffico.

