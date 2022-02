Catania, aereo da turismo finisce fuori pista: illeso il pilota

Disavventura a lieto fine per un aereo da turismo che oggi (11 febbraio) è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in zona Bicocca, in provincia di Catania. Secondo le prime informazioni, per cause ancora da accertare, il piccolo veivolo ha avuto difficoltà in fase di atterraggio, prima di finire fuori pista.

Si sono tempestivamente attivate le procedure di emergenza con l'intervento dei vigili del fuoco di Catania che sono giunti al posto e hanno prestato soccorso al pilota che, fortunatamente, è rimasto illeso. La Centrale Operativa 118, con sede nell'Azienda Ospedaliera Cannizzaro, ha inviato nella zona dove l'aereo è atterrato, senza subire danni, un'autoambulanza ed un elicottero ma per il pilota non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

