Palermo, un altro bambino in overdose: piccolo di 18 mesi ricoverato al "Di Cristina"

Un bambino di 18 mesi è stato ricoverato all’ospedale pediatrico "Di Cristina" di Palermo a causa di una overdose di sostanze stupefacenti. Le analisi effettuate hanno confermato la presenza di cannabinoidi. Il piccolo, arrivato al pronto soccorso in gravi condizioni, adesso sta meglio anche se è risultato positivo al Covid ed occupa un posto nel al reparto di Malattie infettive.

Sono in corso indagini della polizia, coordinate dalla Procura per i minorenni, in attesa degli accertamenti sul contesto familiare. Non è la prima volta che bambini in tenera età vengono ricoverati per avere ingerito per sbaglio sostanze stupefacenti, utilizzate a volte da genitori o parenti. Alla fine dello scorso anno erano stati almeno sei le denunce dei sanitari che avevano fatto scattare le indagini. In alcuni casi, oltre all’intervento delle forze dell’ordine, è scattata anche la segnalazione ai servizi sociali con la possibilità di togliere i bambini alle famiglie d’origine per darli in affidamento e poi in adozione.

© Riproduzione riservata