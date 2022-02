Gagliano, compie 100 anni l'uomo più anziano del paese: ha avuto 10 figli

Gagliano festeggia i 100 anni di Salvatore Valguarnera, l'uomo più anziano del Comune in provincia di Enna. L'intera comunità è in festa per il ragguardevole traguardo raggiunto dal concittadino, molto stimato e considerato la memoria storica della città. Valguarnera è nato nel 1922, a 8 anni rimase orfano di padre, e visse il primo Dopoguerra e la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1944 sposò Angela Lupica, dalla quale ha avuto dieci figli.

Negli anni '70 l'uomo ha fatto parte dell'Amministrazione comunale di Gagliano. Nel 2014 i due sposi hanno festeggiato la nozze di platino per il traguardo dei 70 anni di matrimonio. L'anziano, rimasto vedovo, ha attorno a sè l'affetto di una grande famiglia con quindici nipoti e sedici pronipoti. Il Comune ha donato al centenario una lettera augurale e una targa con lo stemma di Gagliano.

