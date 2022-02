Coronavirus: in Sicilia quasi seimila nuovi casi e scende l'indice di positività, in calo i ricoveri

Sono 5.929 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 43.032 tamponi processati e l'indice di positività è sceso al 13,8% (ieri era al 15,7%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.405 su 47.091 test. Scendono i ricoveri: -18 in regime ordinario e -1 in terapia intensiva. I decessi sono dieci, mentre i guariti 2.049. L'Isola si trova al sesto posto per numero di contagi giornalieri.

Attualmente in Sicilia ci sono 270.939 positivi al Covid, di cui 1.396 ricoverati in regime ordinario, 127 in terapia intensiva e 269.416 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 389.669, mentre i decessi a 8.790. Da inizio pandemia sono state 669.398 le persone contagiate dal Coronavirus nell'Isola.

A livello provinciale, sono 1.067 i nuovi positivi a Palermo, 1.400 a Catania, 1.037 a Messina, 716 a Siracusa, 552 a Ragusa, 2.093 a Trapani, 434 ad Agrigento, 399 a Caltanissetta e 154 a Enna.

A livello nazionale, sono 77.029 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 93.157. Le vittime sono invece 229, mentre ieri erano state 375. Negli ospedali italiani restano ricoverati nei reparti ordinari 18.498 pazienti, 117 in meno rispetto ai 18.615 di ieri. In lieve rialzo invece le terapie intensive: 1.431 contro le 1.411 del giorno precedente. E sono stati 686.544 i tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24, un dato che risente della giornata festiva visto che nelle 24 ore precedenti gli esami effettuati erano stati 846.480. Si giustifica così il calo dei nuovi positivi riscontrati (77.029 contro 93.157). Rimane stabile infatti il tasso di positività all’11,2%, in linea con quello di ieri.

© Riproduzione riservata