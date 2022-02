Tragedia a Livigno, sciatore travolto e ucciso da una valanga

Uno sciatore di 23 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Livigno (Sondrio). Un altro è uscito praticamente illeso. La tragedia è avvenuta questa mattina, a circa 2.400 metri d’altezza, su un percorso poco battuto. Si sono subito messi in moto gli uomini del soccorso alpino di Valtellina e Valchiavenna, che hanno trovato immediatamente il primo sciatore. L’altro, invece, è rimasto diverso tempo sotto la neve, riportando traumi da schiacciamento e soffocamento. Immediata la corsa verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma per il giovane originario del bresciano non c'è stato nulla da fare.

