Il sindaco di Naso positivo al Covid, Nanì: "Subdolo e invisibile nemico"

"Amici e concittadini, il ruolo pubblico che rivesto mi impone (ma lo avrei fatto a prescindere), di condividere con tutti voi, anche le cose che riguardano la mia vita privata. Da qualche ora le autorità sanitarie hanno certificato la mia positività al covid-19". Gaetano Nanì, sindaco di Naso, comune in provincia di Messina, è risultato posotivo al tampone e lo annuncia lo stesso primo cittadino nel suo profilo Facebook.

"Godo di discrete condizioni di salute e grazie alla vaccinazione a cui mi sono sottoposto qualche mese fa - spiega il sindaco - , per il momento ho sintomi poco rilevanti. Pur seguendo le regole di igiene e comportamento, inconsapevolmente ho contratto questo subdolo e invisibile nemico. Tutto è cominciato lunedì mattina (24 gennaio), appena sveglio, ho capito che c’era qualcosa che non andava. Insieme a mia moglie e mio figlio ci siamo subito messi in autoisolamento, chiarisco, anche se non ce n’è di bisogno, che pur assente dal municipio da oltre una settimana, sto continuando a seguire e dirigere, da remoto, l’attività amministrativa".

"Spero anche con l’aiuto di San Cono - conclude Nanì - , di negativizzarmi prima possibile e dopo la quarantena, di poter tornare con rinnovata forza ed entusiasmo, a servire la Città di Naso. Vi invito infine, a continuare nella vaccinazione e a prestare sempre la massima attenzione alle norme di sicurezza: la salute di tutti dipende dai nostri comportamenti, solo così potremo appropriarci nuovamente della normalità".

