Agrigento, auto si schianta contro il guard-rail: morta la 78enne coinvolta nell'incidente

Non ce l'ha fatta la 78enne coinvolta ieri in un incidente stradale ad Agrigento. La donna, alla guida della propria vettura, una Ford Ka, aveva perso il controllo dell'auto, in via Scifo, e si era andata a schiantare contro il guard-rail. Alcuni passanti avevano lanciato subito l'allarme e sul posto erano giunti i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Agrigento.

La 78enne è stata trasportata in prognosi riservata all'ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, poi il trasferimento al "Sant’Elia" di Caltanissetta ma le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate fino al decesso. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata