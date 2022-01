Alexa non funziona: problemi per l'assistente intelligente Amazon

Problemi questa mattina per chi utilizza Alexa. L'assistente personale intelligente sviluppato dall'azienda statunitense Amazon è fuori uso in tutta Italia. C’è chi non si è svegliato perché la sveglia non ha suonato e chi non ha potuto ascoltare le notizie del giorno.

Alcuni utenti hanno pensato a questi dell'apparecchio ma non è così, si tratta di disagi per tutti. È stato segnalato che i dispositivi Echo Dot, quelli dotati di un semplice altoparlante, si illuminano ma non rispondono mentre gli Echo Show, quelli con il monitor, hanno la scritto: "Si è verificato un problema".

Il problema dipende da alcuni disservizi della rete Amazon. I possessori dei dispositivi devono quindi attendere che Alexa torni a funzionare da sola. Le segnalazioni dei problemi arrivano dall’Italia, ma anche dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania e dal Regno Unito.

