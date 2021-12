Anche Mario Biondi positivo al Covid 19: "Sono segregato nella mia camera lontano da tutti"

Anche Mario Biondi positivo al Covid 19. Lo annuncia lo stesso cantautore catanese sulla sua pagina Facebook, con un videomessaggio rivolto ai suoi fan.

"Care amiche e amici, anch’io sono cascato nel Covid purtroppo. Sono segregato nella mia camera in questo momento, sto lontano dai miei figli e questo non mi fa stare benissimo e sono lontano dalla mia band, dai miei tecnici, dai miei collaboratori - scrive Biondi -, purtroppo a causa della mia positività, che ci ha anche obbligato a cancellare alcuni eventi piuttosto importanti che avremmo dovuto fare. La vita va avanti, spero di tornare nei prossimi giorni a essere negativo e a pensare a prossimi lavori futuri. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene, ciao".

Una brutta tegola per il musicista siciliano che sta comunque vivendo un bel momento artistico. A partire dal debutto in tv del suo Electromod il programma che andrà in onda a partire da lunedì 3 gennaio su Motor Trend.

Un lavoro che unisce la passione per la musica a quella per le quattro ruote di Mario Biondi che arriva sul piccolo schermo con le sue auto da sogno, ma in versione elettrica. Con Electromod il cantante si imbarcherà per un viaggio attraverso l'Italia, alla scoperta di auto iconiche e vetture d'epoca, alle quali dare un nuovo cuore pulsante, ma rigorosamente elettrico.

"Sono matto da sempre per le auto - ha raccontato Biondi - e la 'colpa' è di mio padre e di mia madre che mi hanno fatto praticamente crescere nel sedile di mezzo di un Porsche 914, negli anni Settanta. Da allora, non ho mai smesso di avere auto particolari, non necessariamente super sportive, ma in qualche modo stilose. Ho però sempre avuto un piccolo problema: essendo altro due metri, dentro a molte auto proprio non riesco ad entrare e di conseguenza non le posso guidare".

Alle prese con veicoli vintage riconvertiti in elettrici, il cantante debutterà nella nuova veste con le sei puntate del programma, tra una Lancia Delta, una Fiat Panda, una Mini, una Porsche Boxter S e anche una Ferrari 400i, ricostruita da quasi zero.

