Zamparini ricoverato d'urgenza e operato, è in terapia intensiva

Sono ore d'ansia per l’ex numero uno del Palermo Calcio, Maurizio Zamparini. L'imprenditore, 80enne, è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale di Udine. Dalle prime informazioni non si tratterebbe dio Coronavirus bensì di una complicazione legata ad alcuni problemi di salute pregressi.

Zamparini è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e adesso si trova nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni rimangono molto delicate anche a causa dell'età.

Dal 21 luglio 2002 al primo dicembre 2018 è stato proprietario del Palermo, di cui è stato anche presidente fino al 27 febbraio 2017. Con la sua gestione i rosanero giocarono in serie A e anche in Europa, perdendo perfino una finale di Coppa Italia.

La notizia delle condizioni in cui versa l'ex patron arriva proprio nel momento della presentazione del nuovo allenatore del Palermo, Silvio Baldini, che ha guidato i rosanero proprio durante la gestione di Zamparini. Il tecnico guidò la squadra nella stagione 2003/2004 in Serie B, ma il rapporto tra i due non fu idilliaco e dopo sette mesi, nonostante i risultati ottenuti dal Palermo che si era posizionato al terzo posto in classifica, in zona promozione, venne esonerato. Al suo posto, in panchina, venne preso Francesco Guidolin.

